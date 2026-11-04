Новини
Търси
Подкаст
Общество

Газта продължава да поскъпва: Нов скок на цените по бензиностанциите

Газта продължава да поскъпва: Нов скок на цените по бензиностанциите
ТАРАЛЕЖ

Автогазът е поскъпнал със 7,9% за седмица, показват данните на KARAI Fuel Index към 4 ноември

Цените на автомобилния газ продължават да се покачват в началото на ноември, като поскъпването вече се усеща от шофьорите, чиито автомобили използват пропан-бутан. Според данните на KARAI Fuel Index към 4 ноември 2026 г. средната цена на автогаза в България достига 0,68 евро за литър, което представлява увеличение със 7,9% за последната седмица.

Промяната идва на фона на разнопосочно движение при останалите основни горива. Докато цените на бензина остават сравнително стабилни, автомобилният газ отчита по-осезаемо поскъпване.

Снимка от бензиностанция, предоставена на ТАРАЛЕЖ, показва обявена цена на автогаза от 0,71 евро за литър. Това е цена за конкретен търговски обект и не представлява средната стойност за страната.

Разликата между цените на отделните бензиностанции показва, че разходите за зареждане могат да варират в зависимост от търговския обект. Затова шофьорите трябва да следят не само средните стойности, но и актуалните цени на местата, където обичайно зареждат.

При средна цена от 0,68 евро за литър зареждането на 40 литра автогаз струва 27,20 евро. При цена от 0,71 евро за литър същото количество излиза 28,40 евро, или с 1,20 евро повече.

Макар автомобилният газ да остава по-евтин на литър от бензина и дизела, увеличението на цената му се отразява пряко върху разходите на домакинствата, които използват автомобили с газови уредби.

Поскъпването е особено осезаемо за хората, които ежедневно изминават по-големи разстояния, включително при пътуване до работа и използване на автомобил за професионални цели.

Още в началото на ноември ТАРАЛЕЖ съобщи за разнопосочно движение на цените на горивата, при което бензинът поевтинява, а дизелът и автомобилният газ поскъпват. Новите данни показват, че възходящото движение при пропан-бутана продължава.

Засега седмичните изменения не са достатъчни, за да се направи категорична прогноза за цените през останалата част от месеца. Те обаче показват, че автомобилният газ е сред горивата с отчетливо поскъпване в началото на ноември.

Още по темата

Разнопосочно движение на горивата: Бензинът надолу, дизелът и газта нагоре

Разнопосочно движение на горивата: Бензинът надолу, дизелът и газта нагоре

Кирил Вътев: Горивата и по-слабото предлагане оскъпяват храните

Кирил Вътев: Горивата и по-слабото предлагане оскъпяват храните

След скъпия ток и горивата идва ли ред на храните?

След скъпия ток и горивата идва ли ред на храните?

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

РЗИ предупреди: Водата в две български села не става за пиене и готвене

РЗИ предупреди: Водата в две български села не става за пиене и готвене

Водещи

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

  • Преди 2 минути
БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

  • Преди 12 минути
От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 16 минути
3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

  • Преди 17 минути
Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

  • Преди 18 минути
Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

  • Преди 33 минути
ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

  • Преди 34 минути
Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

  • Преди 36 минути
"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

  • Преди 38 минути
"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

  • Преди 51 минути
Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

  • Преди 58 минути