Газта продължава да поскъпва: Нов скок на цените по бензиностанциите

Цените на автомобилния газ продължават да се покачват в началото на ноември, като поскъпването вече се усеща от шофьорите, чиито автомобили използват пропан-бутан. Според данните на KARAI Fuel Index към 4 ноември 2026 г. средната цена на автогаза в България достига 0,68 евро за литър, което представлява увеличение със 7,9% за последната седмица.

Промяната идва на фона на разнопосочно движение при останалите основни горива. Докато цените на бензина остават сравнително стабилни, автомобилният газ отчита по-осезаемо поскъпване.

Снимка от бензиностанция, предоставена на ТАРАЛЕЖ, показва обявена цена на автогаза от 0,71 евро за литър. Това е цена за конкретен търговски обект и не представлява средната стойност за страната.

Разликата между цените на отделните бензиностанции показва, че разходите за зареждане могат да варират в зависимост от търговския обект. Затова шофьорите трябва да следят не само средните стойности, но и актуалните цени на местата, където обичайно зареждат.

При средна цена от 0,68 евро за литър зареждането на 40 литра автогаз струва 27,20 евро. При цена от 0,71 евро за литър същото количество излиза 28,40 евро, или с 1,20 евро повече.

Макар автомобилният газ да остава по-евтин на литър от бензина и дизела, увеличението на цената му се отразява пряко върху разходите на домакинствата, които използват автомобили с газови уредби.

Поскъпването е особено осезаемо за хората, които ежедневно изминават по-големи разстояния, включително при пътуване до работа и използване на автомобил за професионални цели.

Още в началото на ноември ТАРАЛЕЖ съобщи за разнопосочно движение на цените на горивата, при което бензинът поевтинява, а дизелът и автомобилният газ поскъпват. Новите данни показват, че възходящото движение при пропан-бутана продължава.

Засега седмичните изменения не са достатъчни, за да се направи категорична прогноза за цените през останалата част от месеца. Те обаче показват, че автомобилният газ е сред горивата с отчетливо поскъпване в началото на ноември.