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Съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1 още този уикенд

Съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1 още този уикенд

Рафаел Камара ще замени Естебан Окон за последните пет състезания от календара

Големият съперник на Никола Цолов в последните два сезона Рафаел Камара ще получи своя състезателен дебют във Формула 1 още този уикенд. Това бе обявено от отбора на Хаас, чийто болид Камара щеше да кара така или иначе през сезон 2027.

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Дебютът обаче ще подрани и Камара ще стартира на пистата „Интерлагос" в родината си, а това без никакво съмнение е и маркетингов ход на отбора да включи бразилеца именно в родината му.

Още преди няколко седмици стана ясно, че Камара, който преди година стана шампион във Формула 3, а в момента води в класирането на Формула 2 пред Никола Цолов, ще замени Естебан Окон в отбора на Хаас.

Това, което изненадва всички е фактът, че кариерата на Окон във Формула 1 приключва предварително и той няма да кара в последните пет състезания.

Преди няколко дни в Мексико французинът бе заменен от японеца Рио Хиракава без да има обяснение за конкретна причина от страна на отбора. Сега обаче от Хаас обявиха, че Окон повече няма да се състезава за отбора и в оставащите състезания ще видим негови заместници, а от новия сезон на тази позиция ще бъде само и единствено Рафа Камара.

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