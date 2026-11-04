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Демократите в САЩ обещават да търсят отговорност за корупция след победата на междинните избори

Демократите в САЩ обещават да търсят отговорност за корупция след победата на междинните избори
Снимка: AP/БТА

Очакваният нов председател на Камарата на представителите заяви, че партията му ще търси отговорност от политиците, които поставят личното си обогатяване над интересите на американците

Лидерът на демократите в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Хаким Джефрис заяви, че партията му ще използва спечеленото мнозинство след междинните избори, за да потърси отговорност от политици, обвинени от него в "безпрецедентна корупция", предаде Франс прес.

"Ще потърсим отговорност от онези, които причиниха на страната ни безпрецедентна корупция", заяви Джефрис пред свои привърженици. Той не посочи поименно президента Доналд Тръмп.

Джефрис, който се очаква да оглави Камарата на представителите след убедителната победа на демократите, подчерта, че държавните служители трябва да работят за подобряване на живота на американците, а не за собственото си финансово облагодетелстване. Той беше преизбран за конгресмен от Осми избирателен район на щата Ню Йорк, съобщи Асошиейтед прес.

"Ако хората на висши държавни постове са съсредоточени единствено върху личното си обогатяване, обогатяването на семействата, приятелите или дарителите си, те не се посвещават на подобряването на условията на живот на американския народ", подчерта лидерът на демократите.

След завръщането си в Белия дом Тръмп открито смесва държавните дела с частните си бизнес интереси, а състоянието му е нараснало, отбелязва Франс прес. Американският президент отхвърля обвиненията в конфликт на интереси и корупция.

Джефрис приветства изборния резултат и противопостави победата на демократите на големите финансови средства, вложени от дарители в подкрепа на Републиканската партия.

"Богатите, привилегированите и хората с връзки се опитаха да купят тези избори, но американският народ реагира решително и ясно показа, че Америка не се продава", заяви той.

"Американският народ се произнесе и ясно показа, че му е омръзнало от екстремизма, че му е омръзнало от корупцията", добави Джефрис.

В заключение лидерът на демократите обяви, че "Америка се завърна", но призна, че партията му трябва да предприеме "радикални промени".

 

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