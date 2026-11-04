Започва ремонтът на 5 км от пътя София – Перник в района на Владая

От днес започва ремонтът на пътя София – Перник в района на Владая. Дейностите ще обхванат 5 км участък от караулката до гара Владая.

Заради ремонта се ограничава изцяло трафика по трасето. От 10:30 часа ще бъде въведена временна организация на движението. Тя включва пълна забрана за движение на камионите през село Владая, те ще се движат само по АМ "Струма", а трафикът на леките автомобили ще се извършва както през Владая, така и по магистралата.

Ремонтните дейности включват подмяна на асфалтовата настилка, смяна на мантинели, поставяне на нова маркировка и пътни знаци, както и подобряване на отводняването в пътния участък. Предвидено е и поставянето на ограничителни колчета в участъка от 276 км до 281 км, с цел ограничаване на навлизането в насрещното движение на автомобилите. Ремонтът трябва да приключи на 22 ноември.