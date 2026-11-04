Новини
Търси
Подкаст
Политика

Депутатите обсъждат промени в Закона за възобновяемите източници

Депутатите обсъждат промени в Закона за възобновяемите източници

В петък е предвиден блицконтрол и редовен парламентарен контрол

Парламентът да започне работа с обсъждане на първо четене на Законопроект за българския език, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за днес – първата сряда от месеца. Предложението е на парламентарната група на „Възраждане“.

В първата сряда от месеца всяка парламентарна група може да предлага по една точка, която задължително се включва в дневния ред за разглеждане.  

Законопроектът на „Възраждане“ за българския език има за цел да създаде цялостна правна рамка за провеждане на държавна езикова политика, урежда принципите и задълженията, свързани с употребата на българския книжовен език в публичната сфера – включително в образованието, администрацията, медиите и електронната комуникация, посочват вносителите. Те отбелязват, че в момента съществуват над сто закона, които съдържат отделни разпоредби за задължителното използване на българския език в различни сфери.    

По предложение на „Прогресивна България“ се предвижда днес депутатите да обсъдят на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Измененията целят завършване на транспонирането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2023/2413 по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета, чийто краен срок за транспониране беше 21 май 2025 година.

От ГЕРБ – СДС са предложили парламентът да разгледа тази сряда проект за решение за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива в страната. В проектопрограмата по предложение на „Демократична България“ е включено първото четене на промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Божидар Божанов и група народни представители.

Първа точка в четвъртък се предвижда да бъде второто четене на изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В проекта на дневен ред е второто четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и първото четене на промени в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици. Предвижда се депутатите да разгледат и Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2025 годна.   

В петък е предвиден блицконтрол и редовен парламентарен контрол.

Още по темата

Народното събрание не успя да събере кворум за началото на извънредното заседание

Народното събрание не успя да събере кворум за началото на извънредното заседание

Промени в закона за ВЕИ влизат за първо четене в парламента

Промени в закона за ВЕИ влизат за първо четене в парламента

Законът за ВЕИ отново не тръгнa

Законът за ВЕИ отново не тръгнa

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Синдикатите отиват на среща с енергийния министър Ива Петрова

Синдикатите отиват на среща с енергийния министър Ива Петрова

Кандидатът за член на ВСС Цвета Рангелова предлага инструмент за публично проследяване на ключовите процедури

Кандидатът за член на ВСС Цвета Рангелова предлага инструмент за публично проследяване на ключовите процедури

Най-важното от България на 03.11.2026 г.

Най-важното от България на 03.11.2026 г.

Николай Найденов: Престъплението не може да бъде път към богатство, а корупцията - средство за власт

Николай Найденов: Престъплението не може да бъде път към богатство, а корупцията - средство за власт

Български евродепутати: Закриването на Комисията по досиетата е стряскащо

Български евродепутати: Закриването на Комисията по досиетата е стряскащо

Водещи

Синдикатите отиват на среща с енергийния министър Ива Петрова

Синдикатите отиват на среща с енергийния министър Ива Петрова

Манчестър Юнайтед възкръсна от 0:2 срещу Рома в Шампионската лига

Манчестър Юнайтед възкръсна от 0:2 срещу Рома в Шампионската лига

  • Преди 14 минути
Тръмп заяви, че е готов да приеме загуба на републиканците на междинните избори в САЩ

Тръмп заяви, че е готов да приеме загуба на републиканците на междинните избори в САЩ

  • Преди 15 минути
Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море, Сеул и Вашингтон следят ситуацията

Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море, Сеул и Вашингтон следят ситуацията

  • Преди 15 минути
Започва ремонтът на 5 км от пътя София – Перник в района на Владая

Започва ремонтът на 5 км от пътя София – Перник в района на Владая

Иран твърди, че четири петролни танкера са унищожени от морски мини край Ормузкия проток

Иран твърди, че четири петролни танкера са унищожени от морски мини край Ормузкия проток

  • Преди 24 минути
Историческа победа за Демократите в САЩ: Поемат контрола над двете камари на Конгреса

Историческа победа за Демократите в САЩ: Поемат контрола над двете камари на Конгреса

  • Преди 30 минути
Депутатите обсъждат промени в Закона за възобновяемите източници

Депутатите обсъждат промени в Закона за възобновяемите източници

По коя телевизия да гледаме Карлос Насар на световното по вдигане на тежести

По коя телевизия да гледаме Карлос Насар на световното по вдигане на тежести

  • Преди 33 минути
Таня Скринска пред ТАРАЛЕЖ: Обедняването може да изкара отново българите на протест

Таня Скринска пред ТАРАЛЕЖ: Обедняването може да изкара отново българите на протест

Д-р Юксел Йозкале, председател на изселническо дружество в Анкара, пред ТАРАЛЕЖ: Хората се умориха от избори

Д-р Юксел Йозкале, председател на изселническо дружество в Анкара, пред ТАРАЛЕЖ: Хората се умориха от избори

  • Преди 1 час
От доживотен затвор до домашен арест: случаите, които разпалиха гнева срещу правосъдието

От доживотен затвор до домашен арест: случаите, които разпалиха гнева срещу правосъдието

Зеленски: Тръмп има влияние върху Путин, но е необходим силен натиск за прекратяване на войната

Зеленски: Тръмп има влияние върху Путин, но е необходим силен натиск за прекратяване на войната

  • Преди 9 часа
Най-важното от спорта на 03.11.2026г.

Най-важното от спорта на 03.11.2026г.

  • Преди 9 часа
До 10 г. затвор и 50 000 евро глоба за проявена жестокост към куче в Гърция

До 10 г. затвор и 50 000 евро глоба за проявена жестокост към куче в Гърция

  • Преди 9 часа