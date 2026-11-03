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До 10 г. затвор и 50 000 евро глоба за проявена жестокост към куче в Гърция

До 10 г. затвор и 50 000 евро глоба за проявена жестокост към куче в Гърция
Pixabay

Законът защитава еднакво домашните и бездомните кучета

Гръцкото законодателство предвижда до 10 години затвор и административна глоба от 30 000 до 50 000 евро за тежки случаи на жестокост към животни.

Дори умишлен ритник или удар по куче може да доведе до арест, съобщава в. "24 часа". 

Съгласно закон, уреждащ защитата и благополучието на животните в Гърция, малтретирането се третира като престъпление. Законът се прилага както за домашни, така и за бездомни животни, независимо дали
извършителят е гръцки гражданин или чужденец.

При умишлено причиняване на болка или нараняване, включително чрез удари и ритници, се предвижда наказание от най-малко една година лишаване от свобода и съдебна парична санкция. Административните глоби за тази категория нарушения са от 5000 до 15 000 евро за всяко засегнато животно.

При много тежки прояви на бруталност, като изтезания, отравяне или умишлено умъртвяване, наказанието може да достигне 10 години затвор, а административната глоба до 50 000 евро.

Гръцкият закон позволява едновременно налагане на административни и наказателни санкции. При определени случаи животното може да бъде отнето от собственика му.

За търсене на отговорност не е необходимо кучето да е загинало или да е получило тежки увреждания. 

Интересен факт е, че законът защитава еднакво домашните и бездомните кучета. Насилието над животно на улицата също може да доведе до наказателно преследване, независимо дали то има собственик.

 

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