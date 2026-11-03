Америка гласува: Ще се спусне ли сянката на Капитолия върху Белия дом?

Съединените щати провеждат своите изключително важни междинни избори, които ще повлияят на политическия курс на страната за следващите поне две години. В този вот американците избират всички 435 места в Камарата на представителите и 35 места в Сената.

Предизборната кампания беше напрегната, а активността – изключително висока. Според данни на UF Election Lab към днешния ден над 57,3 милиона американци вече са гласували предварително. От тях около 31,8 милиона са упражнили правото си на глас лично в секциите, а близо 25,5 милиона са изпратили своите бюлетини по пощата, което показва засилена мобилизация и вълна от ранна избирателна активност.

Какво вълнува американците: Основните теми на преден план

Проучванията на общественото мнение очертават ясна картина за проблемите, които изкараха хората пред урните. Цената на живота и инфлацията остават абсолютен приоритет за избирателите. Всекидневните разходи за храна, гориво и наеми притискат американските семейства.

Веднага след икономиката се нареждат още няколко ключови теми, които силно разделят електората. Опазването на демокрацията остава водещ мотив за голяма част от гласоподавателите. В същото време засиленият политически натиск върху имиграцията кара мнозина да преосмислят вота си, особено сред латиноамериканските общности. Не по-малко влияние оказват и дебатите около правото на аборт и външната политика на страната.

Какви са прогнозите на социолозите?

Анализаторите и прогнозните модели дават сериозно предимство на Демократическата партия за контрола над Конгреса. Според финалния модел на Decision Desk HQ (DDHQ) демократите имат 84% вероятност да спечелят мнозинство в Камарата на представителите, като прогнозите им отреждат около 241 места. В същото време вероятността за победа на демократите в Сената е 64% с очаквани 52 места. Извън тези проценти обаче погледът е насочен към ключови щати като Тексас, Охайо, Айова и Канзас, където битките се водят „на кантар“.

Как протича изборният ден: Проблеми и забавяния по места

Като на всеки национален вот, денят не минава без технически спънки и логистични предизвикателства. В окръг Уестчестър, Ню Йорк, сериозна програмна грешка попречи на броячите на бюлетини да разпознаят изборните книжа, което наложи спешна подмяна на софтуерните карти и ще забави обработката на резултатите. На юг, в окръг Тарант в Тексас, избирателите чакат на опашки над два часа заради решение на местната комисия да съкрати броя на секциите, което предизвика сериозно недоволство сред по-младите и малцинствените общности. Технически проблеми има и в някои окръзи в Северна Карлина, а тежки дъждове и внезапни наводнения затрудняват достъпа до секциите в щатите Колорадо, Аризона и Юта. Във Флорида се наложи преместване на секции в движение. Въпреки тези случаи, изборният ден протича нормално.

Кога очакваме първите резултати?

Първите секции в източните щати се очаква да затворят по-късно тази вечер, след което ще започне и същинското преброяване на гласовете. Първите съществени изборни резултати се очакват веднага след 02:00 часа българско време (19:00 ч. местно време в САЩ), когато затварят секциите в ключови източни щати като Джорджия, Индиана, Кентъки, Южна Каролина, Върмонт и Вирджиния. Половин час по-късно ще се присъединят Охайо, Западна Вирджиния и Северна Каролина, а в 03:00 часа българско време вотът приключва и в Пенсилвания.

Тези първи данни ще бъдат изключително важни и ще ни дадат ранни знаци за това накъде духа политическият вятър в страната.

На първо място, ранните резултати от щати с традиционно бързо броене, като Вирджиния, ще покажат дали се очертава сериозна вълна в полза на демократите в предградията, или републиканците успяват да задържат позиции.

Освен това, динамиката в Северна Каролина и Охайо веднага ще разкрие дали прогнозите на социолозите за стабилно демократическо мнозинство се сбъдват, или страната отива към много по-оспорвана нощ с изравнени сили. Ако в тези първи щати се забележи голямо забавяне поради близки резултати или технически проблеми с преброяването, това ще бъде ясен сигнал, че окончателната картина за контрола над Конгреса може да не стане ясна в следващите часове, а дори и дни.