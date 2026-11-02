Ройтерс: Републиканците се надигат срещу политиката на Тръмп към Русия

Политиката на американския президент Доналд Тръмп за облекчаване на санкциите срещу Русия и засилващият се натиск върху Украйна предизвикват недоволство както сред демократите, така и сред част от републиканците в Конгреса. Това може да доведе до нови политически сблъсъци около външната политика на Белия дом след междинните избори през ноември, анализира Ройтерс.

В опит да върне руския президент Владимир Путин на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна Тръмп предприе стъпки за облекчаване на икономическия натиск върху Москва. Сред тях са премахването на ограниченията върху износа на руско дизелово гориво и освобождаването на руски представители, олигарси, банки и държавни компании от действието на част от новите санкции.

Паралелно с това американският президент засили критиките си към украинския държавен глава Володимир Зеленски, включително с призиви той да бъде сменен. Според информация на Ройтерс ограничения са били наложени и върху използвана от украинската армия сателитна система за комуникация и управление на операции с дронове.

Недоволството в Конгреса вече придоби конкретни измерения. В писмо до Тръмп от 15 октомври 17 демократи и петима републиканци поискаха пълно и незабавно прилагане на санкциите, предвидени в законодателството, свързано със сенатора Линдзи Греъм. Според подписалите документа Владимир Путин реагира на натиск, а не на жестове на добра воля.

Републиканците, подкрепили писмото, са Брайън Фицпатрик, Джо Уилсън, Майкъл Маккол, Дон Бейкън и Дан Нюхаус. Фицпатрик предупреди, че всеки опит за ограничаване на достъпа на Украйна до системата Starshield ще бъде обект на разследване от Конгреса. Той заплаши и с бюджетни ограничения за отговорните институции.

Според Ройтерс междинните избори на 3 ноември могат да променят баланса на силите в Конгреса и да дадат възможност на законодатели от двете партии да оспорят решенията на Тръмп. Сред предстоящите задачи са приемането на бюджета за отбрана и финансирането на федералните институции, включително Пентагона и разузнавателните служби.

Тези законопроекти могат да се превърнат в инструмент за натиск върху Белия дом и за промяна на политиката спрямо Москва. Тръмп обаче разполага с възможността да наложи вето, което би довело до ново противопоставяне между президентската администрация и Конгреса.

Експертът по външна политика Джеймс Линдзи от Съвета за международни отношения отбелязва, че недоволството сред републиканците е очаквано предвид силната двупартийна подкрепа за санкционното законодателство. Той обаче предупреждава, че дори Конгресът да постигне съгласие за нови ограничения, това не гарантира, че президентът ще ги приложи на практика.

Въпреки критиките част от републиканците продължават да защитават подхода на Тръмп. Сенаторът Тед Бъд подкрепи решението за облекчаване на ограниченията върху руския дизелов износ, като го определи като символичен жест, който може да задържи Москва в преговорния процес.

Резерви към политиката на Белия дом изрази и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън. Той припомни, че Конгресът е гласувал категорично по въпроса за санкциите срещу Русия и заяви, че е необходимо внимателно да бъдат обсъдени възможните последици от решението на Тръмп да отложи прилагането им.

Междинният вот се очертава като важно изпитание за президента, въпреки че името му няма да присъства в бюлетините. Изборите до голяма степен се възприемат като оценка за управлението му на фона на тревогите на американците от поскъпването на живота и войната с Иран.