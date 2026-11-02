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Два сигнала за пострадали при побои в Гоце Делчев

Два сигнала за пострадали при побои в Гоце Делчев
БТА

По двата случая са образувани досъдебни производства

Два сигнала за ранени мъже при физическа саморазправа са постъпили в Районното управление в Гоце Делчев, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.

На 1 ноември в полицията е получен сигнал от Филиала за спешна медицинска помощ в града за 21-годишен мъж от село Сатовча, потърсил медицинска помощ след нанесен побой.

При извършената проверка е установено, че около 4:30 часа в района на ул. „Дунав“ в Гоце Делчев между него и група лица е възникнал скандал, прераснал във физическа саморазправа. Мъжът е получил фрактура на долната челюст, предава БТА. 

Другият случай е от 30 октомври. Около 4:00 часа в Районното управление е подаден сигнал за мъж в безпомощно състояние в парка на село Копривлен. Пристигналите на място полицейски служители установили, че той е на 42 години и е жител на селото. Мъжът заявил, че е бил нападнат и бит от трима души, непознати за него.

След медицински преглед е установено, че пострадалият е с фрактури на челюстта и околоочната ябълка.

По двата случая са образувани досъдебни производства. Работата по изясняване на фактите и обстоятелствата продължава.

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