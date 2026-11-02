Медиите в Нидерландия анализират резултатите от президентските избори в България

Победата на Илияна Йотова на президентските избори в България привлече вниманието на редица нидерландски медии, които поставят акцент върху позициите ѝ за отношенията с Русия, войната в Украйна и подкрепата на премиера Румен Радев.

Телевизия Ен О Ес (NOS) публикува материал със заглавие „С Йотова България получава проруски президент, подкрепа за премиера Радев“. Медията отбелязва, че за първи път страната ще има жена, избрана за президент. Според публикацията Йотова, подобно на Радев, се противопоставя на финансовата и военната помощ за Украйна и подкрепя подобряването на отношенията с Москва. Изданието припомня и атаките с дронове срещу кораби в Черно море, включително в близост до българските териториални води.

„Проруски кандидат печели президентските избори в България“, гласи заглавието на влиятелния всекидневник „Ен Ер Се“ (NRC). Изданието подчертава противоположните геополитически позиции на двамата кандидати. Йотова е подкрепена от партията на Румен Радев и се обявява срещу военната и финансовата помощ за Киев, докато Андрей Гюров защитава по-тясното сътрудничество с ЕС и подкрепата за Украйна.

Според „Ен Ер Се“ победата на Йотова допълнително укрепва позициите на Радев. Вестникът припомня резултата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори, когато формацията спечели 45% от гласовете и получи 131 от общо 240 места в Народното събрание.

Друг влиятелен нидерландски всекидневник – „Волкскрант“, също акцентира върху политическото укрепване на лагера на Радев. Според изданието с победата на Йотова президентската институция също преминава под влиянието на политическата сила на премиера.

„Волкскрант“ отбелязва, че изборите може да сложат край на продължителен период на политическа нестабилност в България, белязан от девет вота за шест години. Изданието обръща внимание и на ниската избирателна активност. Според публикуваните данни на втория тур до урните са отишли малко над една четвърт от имащите право на глас, при 23% на първия тур.

Всекидневникът „Трау“ определя участието на избирателите като скромно и припомня правомощията на българския президент. Макар длъжността да има предимно представителен характер, държавният глава е върховен главнокомандващ, може да налага вето върху законите и назначава посланиците на страната.

Войната в Украйна също е сред основните акценти в публикациите. Информационният портал „Ню“ (NU.nl) отбелязва значението на конфликта за предизборната кампания и последиците от него за България.

Информационната агенция АНП (ANP) съобщава, че Йотова подкрепя диалога с Русия и се противопоставя на военната помощ за Украйна. По време на кампанията тя заяви, че иска да бъде „президент на мира“. Андрей Гюров, от своя страна, е представен като кандидат с прозападна ориентация, подкрепящ по-тесните отношения със западните партньори и по-голямата помощ за Украйна.