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Разкритие на Sky News: Русия използва примирието в Олешки, за да струпа военна техника и боеприпаси

Разкритие на Sky News: Русия използва примирието в Олешки, за да струпа военна техника и боеприпаси
АР/БТА

Журналистът Стюарт Рамзи и неговият екип са получили достъп до центъра за управление на дронове на украинската 34-а отделна бригада на морската пехота

Руските войски са използвали временното прекратяване на огъня в окупирания украински град Олешки, за да придвижат тежка бронирана техника, боеприпаси и подкрепления, показват ексклузивни кадри на британския телевизионен канал Sky News.

Журналистът Стюарт Рамзи и неговият екип са получили достъп до центъра за управление на дронове на украинската 34-а отделна бригада на морската пехота. Оттам украинските военни наблюдават придвижването на руските сили. Записите от безпилотните апарати показват разполагането на бойни машини и доставки на въоръжение по време на хуманитарната евакуация на цивилни към контролираната от Киев територия.

На кадрите се виждат руски военнослужещи, които пренасят чували и сандъци в сгради с подземни помещения и се укриват в полуразрушени постройки.

Командирът на украинската бригада Дмитро Пулинец заявява пред Sky News, че примирието е позволило на руските сили да се придвижват свободно в града, включително през нощта и при лоши метеорологични условия.

Екипът на британската медия е заснел и товаренето на повече от 30 тела в чували от моргата на местната болница. Според разкази на местни жители става дума за хора, загинали при насилствена смърт. По техни твърдения руските власти не са разрешили погребенията им и не възнамеряват да разследват обстоятелствата около смъртта им.

По данни на украинското разузнаване по време на примирието руската армия е възстановила артилерийски системи, заела е отново изгубени позиции, увеличила е броя на разузнавателните дронове и е попълнила запасите си от гориво.

Украинското командване определя ситуацията като противоречива. От една страна, евакуацията на цивилното население е необходима, но от друга – използването на хуманитарния коридор за военно прегрупиране може да усложни обстановката след възобновяването на бойните действия.

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