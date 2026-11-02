Охридското езеро се задушава в пластмаса и боклуци: водолази часове наред чистиха защитеното от ЮНЕСКО природно богатство

Пластмасови отпадъци, консервни кутии, стъклени бутилки и текстил бяха събрани от дъното на Охридското езеро по време на акция за почистване на водоема.

Инициативата е обхванала участъка между лагер „Градище“ и местността „Вели Дъб“. В почистването са участвали водолази от център „Амфора“, а финансирането е осигурено от отдела за туризъм и местно икономическо развитие към община Охрид.

Видеозапис, публикуван от водолазния център „Акватек“, показва събрани от дъното отпадъци, сред които счупени чаши и различни пластмасови предмети.

Сред замърсяванията е открит и сладководен рак, включен в списъка на застрашените видове.

„От всички нас зависи в каква среда ще живеем“, посочват от „Акватек“.