Глобиха с 1000 евро жена в Гърция, оставила кучето си само в колата

Жена в Гърция е била задържана от полицията и санкционирана с глоба от 1000 евро, след като оставила кучето си само в автомобила. За случая съобщава агенция АНА-МПА.

Инцидентът е станал вчера вечерта в Солун. Случаен минувач забелязал животното, затворено в паркирана кола, и подал сигнал до полицията. По информация на властите кучето е престояло в автомобила около един час.

Полицаите установили собственичката – 40-годишна жена, която била задържана. Срещу нея е образувана преписка за нарушение на законодателството за защита на животните. Освен това ѝ е наложена административна санкция в размер на 1000 евро.