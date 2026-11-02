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Глобиха с 1000 евро жена в Гърция, оставила кучето си само в колата

Глобиха с 1000 евро жена в Гърция, оставила кучето си само в колата
Pixabay

Собственичката е задържана след сигнал от гражданин

Жена в Гърция е била задържана от полицията и санкционирана с глоба от 1000 евро, след като оставила кучето си само в автомобила. За случая съобщава агенция АНА-МПА.

Инцидентът е станал вчера вечерта в Солун. Случаен минувач забелязал животното, затворено в паркирана кола, и подал сигнал до полицията. По информация на властите кучето е престояло в автомобила около един час.

Полицаите установили собственичката – 40-годишна жена, която била задържана. Срещу нея е образувана преписка за нарушение на законодателството за защита на животните. Освен това ѝ е наложена административна санкция в размер на 1000 евро.

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