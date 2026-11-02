Сигнал за взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Хасково

Сигнал за взривно устройство е получен днес и в Съдебната палата в Хасково.

Предупреждението е получено в 11:50 часа на електронната поща на Районния съд, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Служителите и посетителите в помещаващите се в палатата институции са били изведени, след което е била предприета проверката по протокол. Взривно устройство не е намерено, уточниха от полицията, предава БТА.

Сигнали за бомби днес бяха получени в различни институции в Разград и Ловеч, както и в поликлиниката в Благоевград.