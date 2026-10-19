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Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК
Снимка: БТА

От МВР съобщиха, че има сигнали за взривни устройства и на други места в София

Посетителите и работещите в Националната здравноосигурителна каса бяха евакуирани от сградата.

Пред БТА от СДВР съобщиха, че действат по процедура във връзка със сигнал за взривно устройство в Здравната каса.

От МВР съобщиха, че има сигнали за взривни устройства и на други места в София, но не уточниха къде.

В началото на месеца бяха получени сигнали за взривни устройства за детски градини и учебни заведения в София. Подобни сигнали бяха получени и в Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.

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