Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Посетителите и работещите в Националната здравноосигурителна каса бяха евакуирани от сградата.

Пред БТА от СДВР съобщиха, че действат по процедура във връзка със сигнал за взривно устройство в Здравната каса.

От МВР съобщиха, че има сигнали за взривни устройства и на други места в София, но не уточниха къде.

В началото на месеца бяха получени сигнали за взривни устройства за детски градини и учебни заведения в София. Подобни сигнали бяха получени и в Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.