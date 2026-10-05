Сигнал за бомба в самолет, изпълняващ полет от Анкара за Шанлъурфа

Сигнал за бомба е получен в самолет на турската нискотарифна компания АЖет (AJet), изпълняващ полет от Анкара за Шанлъурфа (Югоизточна Турция), предаде турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

В самолета е била открита бележка, на която пише, че на борда има взривно устройство.

Самолетът е извършил кацане в Шанлъурфа, след което пътниците и екипажът са били евакуирани

Предстои претърсване на самолета.

В изявление, публикувано в социалните мрежи от валията на Шанлъурфа Хасан Шълдак се уточнява, че на борда на самолета е имало 136 пътници и 7 членове на екипажа.

"Взети са били всички необходими мерки за безопасното евакуиране на пътниците и екипажа", посочи Шълдак.

АЖет е дъщерна компания на турския национален авиопревозвач "Търкиш еърлайнс".