Шофьорите, пътуващи от българо-турската граница към Одрин, трябва да се движат с повишено внимание, тъй като трафикът по трасето е стеснен само в една лента. Причината са текущи ремонтни дейности, съобщава Анадолската агенция, цитирайки актуалния бюлетин на Главната дирекция за пътищата на Турция.

Ограничението важи за отсечката, водеща към околовръстния път на Одрин. В участъка между 20-ия и 39-ия километър в момента се подменя пътната настилка, което налага временната реорганизация на движението.

От турската пътна агенция уточняват още, че строителни и ремонтни екипи работят и по редица други пътни артерии в страната.