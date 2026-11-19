Движението в активната лента при 16-ия км на АМ „Тракия“ в посока Бургас е временно ограничено заради аварирал тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът преминава по средната и изпреварващата лента, като се регулира с подвижна сигнализация и пътни знаци.

АПИ апелира към водачите да преминават през участъка внимателно и да спазват ограниченията на скоростта.