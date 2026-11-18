18-годишната Милена, убита от пиян шофьор в Драгоман, е поредна жертва на войната на пътя, това не е абстрактно понятие, а наистина е война на пътя. Това заяви Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, в ефира на БНТ.

"Управляващите да разберат, че положението е военно. Всяка година загиват по 30-40 деца", категоричен беше той.

„Имаше адекватна реакция на Гранична полиция“, смята той по отношение на уволнението на 26-годишния граничен полицай Емил Георгиев, който се е качил да шофира с 1,63 промила алкохол в кръвта.

„Алкохолът е утежняващо обстоятелство. Винаги е по-добре да се скараме с човек пил алкохол и да му приберем ключовете от автомобила, вместо да го оставим да седне зад волана.", допъълни той.

В последните 10 г. мъже с униформа много се пазят да се качат пили алкохол на колите си, но в малките населени места това се подценява и по-трудно се извършват проверки. Може би там трябва да се работи.

"Този човек не е бил вкъщи, а в заведение и много хора са го видели. Подлъгващо е мнението само чаша вино или бира, че няма да окаже влияние. Отговорността е на цялото общество“, допълни Владимир Тодоров.