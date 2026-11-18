Китайският президент Си Дзинпин проведе среща с руския държавен глава Владимир Путин в китайския град Шънджън, съобщиха Синхуа и ТАСС.

Путин е в Китай за участие в 33-ата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която се провежда днес и утре.

Разговорите между двамата лидери се състоят в правителствената резиденция в Шънджън под формата на работна закуска, уточнява ТАСС.

Сред основните теми в дневния ред са международната политическа обстановка, войната в Украйна, ситуацията на Корейския полуостров и стратегическото партньорство между Москва и Пекин в Азиатско-тихоокеанския регион.

Очаква се Путин да запознае Си Дзинпин и с последните си контакти с Вашингтон. В тази връзка ще бъдат засегнати и тристранните преговори между представители на Русия, САЩ и Украйна, проведени на 10 и 11 ноември в Абу Даби.

В срещата участват и руският външен министър Сергей Лавров, както и съветникът на президента Юрий Ушаков, съобщава кореспондент на ТАСС.

В началото на разговорите Си Дзинпин отбеляза, че това е 50-ата му двустранна среща с Владимир Путин от 2013 г. насам.