Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че САЩ са сключили “много голямо търговско споразумение” с Филипините, предаде Ройтерс.

Тръмп нарече сделката “великолепна” и справедлива за двете страни.

Ройтерс посочи, че в момента не може да потвърди подробностите за споразумението.

Aмериканският президент се срещнa с филипинския си колега Фердинанд Маркос-младши преди да се отправи за Китай за среща на високо равнище с колегите си от Русия и Китай Владимир Путин и Си Дзинпин, където ще се опита да отбележи напредък в защита на интересите на САЩ в Азия, докато се справя с напрежението с най-големия стратегически съперник на Вашингтон.

Срещата на Тръмп с Маркос в президентския дворец в Манила ще даде на филипинския лидер възможност да окаже натиск над Вашингтон за по-силни ангажименти на САЩ, докато Китай засилва дейностите си в оспорваното Южнокитайско море.

Програмата на двамата лидери включва двустранни разговори и работен обяд, преди Тръмп да се отправи към Шънджън в Южен Китай.

По-рано тази сутрин Тръмп заяви, че Вашингтон разширява сътрудничеството си в областта на отбраната със страната - съюзник на САЩ, и освен това ще работи с Манила по голям проект за атомна енергия за мирни цели.

Тръмп, който е на държавно посещение в Манила, преди да се отправи към Китай за срещата на върха на Азиатско-тихоокенското икономическо сътрудничество (АТИС), каза, че Вашингтон е увеличил военната подкрепа за Филипините, одобрявайки продажба на оръжия за над пет милиарда долара.

Сътрудничеството по предполагаемия филипински проект за атомна енергия за граждански цели може допълнително да заздрави връзките между двете страни, добави американският държавен глава.

“Ако Филипините възприемат американските технологии в първия си модерен ядрен проект, това би подчертало силата на важните взаимоотношения и вероятно ще направим нещо много голямо, свързано с ядрената енергия“, каза Тръмп.

Той добави, че Филипините освен това могат да станат партньор в планирания проект за износ на природен газ от Аляска и посочи, че двете страни са обсъждали разширяване на сътрудничеството в областта на енергетиката.

“Филипините ще бъдат естествен партньор в тези дейности. Работим върху това”, каза Тръмп.

Той посочи още, че не е обезпокоен от ситуацията в оспорваното Южнокитайско море и заяви, че американският съюз с Филипините никога не е бил по-добър.