Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон приема сериозно информацията за възможна атака от страна на Иран срещу американската столица. Той коментира темата пред журналисти по време на посещението си във Филипините за срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), съобщават Франс прес и Ройтерс.

„Надявам се, че няма да се случи, но приемаме нещата много сериозно“, заяви Тръмп в отговор на въпрос за потенциалната заплаха.

Американският президент предупреди, че при евентуално нападение Иран ще понесе тежки последствия. „Ако нещо се случи, те ще платят цена, каквато светът никога досега не е виждал“, добави той.

По-рано телевизия Си Ен Ен съобщи, позовавайки се на седем американски представители, че разузнавателните служби на САЩ са получили нова информация за възможна подготовка на иранско нападение срещу Вашингтон. Според медията в евентуалната атака може да бъдат използвани „мръсна бомба“ или химическо оръжие.

Си Ен Ен уточнява, че към момента заплахата не се оценява като непосредствена.

Техеран отхвърли съобщенията. Говорител на иранското Министерство на външните работи определи твърденията като „безпочвени“.

Тръмп отново подчерта, че американските власти следят ситуацията внимателно, като заяви, че приемат информацията сериозно, защото според него иранските власти са „просто луди“.