Две високотехнологични оранжерии за отглеждане на канабис са разкрити при специализирани полицейски операции във Варненско. Криминалистите от Областната дирекция на МВР във Варна са задържали двама мъже на 33 и 34 години, съобщава БТА, позовавайки се на полицията.

При първата операция е задържан 34-годишен варненец, докато се грижи за насажденията в оборудвана наркооранжерия. При претърсването са открити растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, както и около 15 килограма суха тревиста маса - марихуана.

Полицейските служители са намерили и количества кокаин и метамфетамин. Растенията са били отглеждани в специализирани палатки за хидропонно култивиране, а отделно съоръжение е използвано за сушене и обработка на продукцията.

По случая е образувано досъдебно производство, като материалите са докладвани на Окръжната прокуратура във Варна.

При втората операция криминалистите са разкрили наркооранжерия в промишлено хале, разположено в село на територията на община Аксаково. Задържан е 33-годишен мъж от Варна.

Помещенията са били оборудвани със специализирани напоителни и климатични инсталации, осигуряващи условия за отглеждане на канабис. Обособена е била и отделна стая за сушене на растенията.

Освен канабис и суха марихуана, в халето са открити около половин килограм метамфетамин и приблизително същото количество 6-моноацетилморфин. Иззети са също електронна везна и празни пликчета за разпределяне на наркотичните вещества.

Срещу 33-годишния мъж е образувано досъдебно производство и му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража".

Това не е първият случай на разкрита наркооранжерия във Варненско през тази година. През юни полицията установи подобно съоръжение в местността Евксиноград, където бяха открити около 160 растения от рода на конопа и беше задържан 43-годишен мъж.