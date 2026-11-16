25-годишният шофьор на „Мазерати“-то във Варна е жив, но остава в критично състояние

25-годишният шофьор, пострадал при тежката катастрофа с „Мазерати“ във Варна, е жив и продължава да е в критично състояние. Това потвърдиха от МБАЛ „Св. Анна“ пред „ТАРАЛЕЖ“. Феодор Василев остава настанен в реанимацията на лечебното заведение.

По-рано днес в медии беше разпространена информация, че младият мъж е починал вследствие на тежките си наранявания. От болницата обаче опровергаха тези твърдения.

Припомняме, че катастрофата стана около 22:51 ч. на 14 ноември на бул. „Княз Борис I“ във Варна, в посока центъра, в района на пазарчето в кв. „Чайка“.

При неизяснени към момента обстоятелства автомобилът „Мазерати“ напуснал пътното платно и последователно се ударил в дърво, стълб от уличното осветление, храсти и инвалидна рампа. При сблъсъка части от колата паднали в подлеза заедно с водача.

След инцидента 25-годишният шофьор е бил настанен в реанимация с множество фрактури на ребрата, таза и ръката, както и с пневмоторакс. Състоянието му е било критично и с реална опасност за живота.