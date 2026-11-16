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Съветникът по национална сигурност на президента напуска поста си

Съветникът по национална сигурност на президента напуска поста си
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Професионалният му път включва ръководни позиции във Военноморските сили, участие в структурите на НАТО и Европейския съюз, както и работа в президентската институция

Вицеадмирал Митко Петев се оттегля от президентската администрация, където заема поста съветник по национална сигурност на държавния глава Илияна Йотова. 

Петев е сред утвърдените български военни командири с дългогодишна кариера в сферата на отбраната и международното военно сътрудничество.

Професионалният му път включва ръководни позиции във Военноморските сили, участие в структурите на НАТО и Европейския съюз, както и работа в президентската институция.

Военната му кариера започва след завършването на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ във Варна. Продължава подготовката си в Съединените щати, където преминава специализации, включително във Военноморския щабен колеж в Нюпорт и Командния колеж на Военноморските сили.

През годините заема редица ключови командни длъжности - от командир на фрегатата „Смели“ и ръководител на военноморската база в Бургас до командир на Военноморските сили в периода 2015-2019 г. Бил е и началник на Военна академия „Георги С. Раковски“.

От 2019 г. Петев представлява началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на Европейския съюз.

През 2024 г. е назначен за съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по въпросите на военната сигурност. От 27 март 2026 г. е и представител на президента в Съвета по сигурността към Министерския съвет. Вицеадмиралът владее четири езика и се ползва с международно признание сред съюзниците на България в НАТО. Членува в Клуба на мъдреците на Военноморските сили на САЩ и е удостоен с френския орден „Почетен легион“.

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