Украйна порази ключов мост, свързващ Русия с Крим

Украйна е нанесла удар по Кримския мост, който свързва полуострова с територията на Русия през Керченския проток. След атаката движението по съоръжението е било ограничено. Това съобщи назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов, цитиран от Ройтерс.

Мостът е най-дългият в Европа и е изграден след руската анексия на Крим през 2014 г. Съоръжението е сред ключовите инфраструктурни проекти на руския президент Владимир Путин, отбелязва агенцията.

От началото на пълномащабната война през 2022 г. Украйна неколкократно атакува моста. През октомври същата година камион с експлозиви се взриви на съоръжението. При атаката загинаха четирима души, а движението беше ограничено за няколко месеца.

Новият удар идва на фона на засилените през последните месеци руски атаки срещу мостове в Украйна, включително в столицата Киев, посочва Ройтерс.