Пет държави от ЕС обсъждат създаването на центрове за връщане на мигранти извън Съюза
Форумът се организира от Международния център за развитие на миграционната политика (ICMPD), базиран във Виена
Министри на вътрешните работи и миграцията от пет европейски държави се събират днес във Виена, за да обсъдят създаването на центрове за връщане на мигранти извън Европейския съюз. В срещата ще участват представители на Австрия, Германия, Дания, Нидерландия и Гърция, които подкрепят инициативата. Това съобщи австрийската обществена медия ОРФ, позовавайки се на говорител на австрийския вътрешен министър Герхард Карнер.
Очаква се след разговорите да бъдат обявени и конкретни решения, съобщава ОРФ, като се позовава на свои източници. Срещата се провежда в рамките на по-широките дискусии за миграционната политика в Европа и съвпада с ежегодната Виенска конференция по миграцията, която започва днес и ще продължи до утре.
Форумът се организира от Международния център за развитие на миграционната политика (ICMPD), базиран във Виена. В него ще се включат и високопоставени представители на държави на произход, транзитни страни и партньори на ЕС. Сред участниците е и министърът на вътрешните работи на Руанда Венсан Бирута.
Руанда е сред държавите, които през последните месеци се обсъждат като възможно място за изграждане на център за връщане на мигранти. Сред другите разглеждани варианти са Уганда, Узбекистан и Казахстан.
Идеята за подобни центрове обаче предизвиква и критики. Експерти изразяват сериозни опасения относно гарантирането на човешките права в потенциалните приемащи държави, отбелязва ОРФ.