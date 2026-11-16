Пет държави от ЕС обсъждат създаването на центрове за връщане на мигранти извън Съюза

Министри на вътрешните работи и миграцията от пет европейски държави се събират днес във Виена, за да обсъдят създаването на центрове за връщане на мигранти извън Европейския съюз. В срещата ще участват представители на Австрия, Германия, Дания, Нидерландия и Гърция, които подкрепят инициативата. Това съобщи австрийската обществена медия ОРФ, позовавайки се на говорител на австрийския вътрешен министър Герхард Карнер.

Очаква се след разговорите да бъдат обявени и конкретни решения, съобщава ОРФ, като се позовава на свои източници. Срещата се провежда в рамките на по-широките дискусии за миграционната политика в Европа и съвпада с ежегодната Виенска конференция по миграцията, която започва днес и ще продължи до утре.

Форумът се организира от Международния център за развитие на миграционната политика (ICMPD), базиран във Виена. В него ще се включат и високопоставени представители на държави на произход, транзитни страни и партньори на ЕС. Сред участниците е и министърът на вътрешните работи на Руанда Венсан Бирута.

Руанда е сред държавите, които през последните месеци се обсъждат като възможно място за изграждане на център за връщане на мигранти. Сред другите разглеждани варианти са Уганда, Узбекистан и Казахстан.

Идеята за подобни центрове обаче предизвиква и критики. Експерти изразяват сериозни опасения относно гарантирането на човешките права в потенциалните приемащи държави, отбелязва ОРФ.