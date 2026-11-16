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Лука Модрич изравни Лионел Меси с 208 мача за националния отбор

Лука Модрич изравни Лионел Меси с 208 мача за националния отбор
АП/БТА

Хърватският полузащитник достигна постижението срещу Чехия, а пред него остава единствено Кристиано Роналдо с 234 участия

Лука Модрич записа 208-ия си мач за Хърватия при победата с 2:1 над Чехия в Лигата на нациите. С това полузащитникът се изравни с Лионел Меси по брой участия за национален отбор в мъжкия футбол.

Двамата делят второто място в класацията. Начело е Кристиано Роналдо, който приключи кариерата си за Португалия с 234 мача. Разликата между него и Модрич е 26 срещи.

Меси и Роналдо вече се оттеглиха от националните си отбори, а Модрич продължава да играе за Хърватия. Още едно участие ще му позволи да изпревари аржентинеца и да заеме самостоятелно второто място.

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