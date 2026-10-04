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Модрич се извини след 0:7: За първи път от 20 години ме е срам

Модрич се извини след 0:7: За първи път от 20 години ме е срам
БТА

Това беше недопустимо, обяви хърватската легенда след позорния резултат срещу Англия

Хърватия преживя една от най-мрачните вечери в историята си, а капитанът Лука Модрич пое отговорност след унизителното 0:7 от Англия. На стадион „Руйевица“ в Риека, отборът на Томас Тухел разби домакините в третия кръг от Лигата на нациите и нанесе на „ватрените" най-тежкото поражение в историята на националния отбор.

Англия нанесе най-тежката загуба в историята на Хърватия - 7:0

За Модрич обаче резултатът е само част от проблема. Легендата на хърватския футбол говори за липса на характер, агресия и единство, като призна нещо, което не му се е случвало през дългата кариера с националния отбор.

„Без единоборства, без агресия, без нарушения, без единство. Тук съм от 20 години и трябва да кажа, че за първи път се чувствам засрамен след мач. Можеш да загубиш, те са по-добри, но да губиш по този начин и да си съсипеш репутацията по този начин. Това е недопустимо. За първи път от 20 години се чувствам истински засрамен“, каза носителят на „Златната топка" за 2018 година.

„Не бива да се сочим с пръст, трябва да бъдем заедно в това, както винаги сме били. Губили сме мачове с голяма разлика, но чувството след такъв двубой е съвсем различно. Никога не съм се чувствал така. Извинявам се“, добави Модрич.

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