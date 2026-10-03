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Англия нанесе най-тежката загуба в историята на Хърватия - 7:0

Англия нанесе най-тежката загуба в историята на Хърватия - 7:0
БТА

„Трите лъва" разплакаха Модрич и компания в Риека пред погледа на 6000 деца

България загуби гостуването си на Исландия в Лигата на нациите с 0:3, но унижеието на вечерта е за Хърватия. Селекцията на Славен Билич регистрира най-тежката загуба в историята на националния отбор, след като получи цели 7 гола от Англия в Риека. Домакините имаха забрана за присъствие на фенове на трибуните и затова бяха поканили около 6000 деца, които станаха свидетели на този кошмар.

Испания разгроми Хърватия, Англия спечели в Прага

Капитанът Хари Кейн влезе в историята, ставайки първият английски играч от 78 години насам, отбелязал в шест поредни гостувания. Кейн откри резултата след пас на Джуд Белингам. Скоро след това самият Белингам се разписа, след като Антъни Гордън подаде прецизно. Гордън добави трето попадение с глава, а Букайо Сака реализира четвъртия гол преди почивката. 

През второто полувреме Кейн бързо отбеляза второто си попадение. Букайо Сака добави шестия гол, а Морган Роджърс оформи крайното 7:0. С този категоричен успех тимът на Томас Тухел събра 6 точки в група А3 на Лигата на нациите, толкова има и първият Испания, който късно вечерта ще играе с Чехия.

 

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