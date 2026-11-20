Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов отправи остри критики към премиера Румен Радев и управляващата "Прогресивна България" след избора на 11 членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота.

Според Трифонов гласуването е показало, че политическите противоречия между "Прогресивна България", "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" са останали на заден план заради разпределението на местата в съдебната власт.

"Днес наблюдавахме безпрецедентна любов между трите партии", заяви той.

Лидерът на ИТН припомни острите нападки между Радев и ПП-ДБ по време на президентската кампания, включително обвиненията срещу бившия държавен глава за отношенията с Русия, договора с "Боташ" и бюджетната политика.

"Да ви припомня, че именно той ги нарече "шарлатани" и наричаше сглобката им "кръвосмешение". Днес той направи кръвосмешение точно с тези шарлатани и осъществи нова сглобка", коментира Трифонов.

Той обърна специално внимание на факта, че четирима от избраните 11 членове на ВСС са предложени от ПП и ДБ. Според него това представлява сериозна политическа отстъпка от страна на Радев.

Трифонов отправи и обвинения към Андрей Янкулов и Емил Дечев, като свърза предишни техни действия и публични позиции с разследването по случая "Петрохан". Той постави под съмнение поведението на двамата, но изложените от него твърдения не представляват доказателство за тяхна съпричастност към престъпления.

Лидерът на ИТН припомни и предишни изказвания на Радев за случая, в които той го определя като "зловещ символ на разградената държава" и настоява за изясняване на всички обстоятелства.

Според Трифонов изборът на новите членове на ВСС показва, че политическите партии продължават да разглеждат съдебната реформа предимно като възможност за кадрово влияние.

"И за него, и за тях съдебната реформа означава само едно - да сменим чуждите хора с наши хора и за целта сме готови да преглътнем всичко", заяви той.