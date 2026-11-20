Тристранната среща между американския президент Доналд Тръмп, руския държавен глава Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин в Шънджън може да постави началото на продължителен геополитически процес. Това заяви бившият генерален консул на България в Лос Анджелис Веселин Вълчев пред NOVA NEWS.

Според дипломата срещата легитимира многополюсния световен ред и носи сериозни дипломатически дивиденти на Владимир Путин, който отново застава на международната сцена редом до лидерите на САЩ и Китай.

Вълчев обърна внимание на сближаването между Москва и Пекин, което според него се засилва на фона на отношенията им с Вашингтон.

"Ако погледнем този триъгълник, аз си мисля, че колкото повече единият връх се извисява, толкова повече другите два стават по-близки", коментира той.

По думите му Китай и Русия постепенно изграждат своеобразен дипломатически щит, а Пекин се утвърждава като един от основните центрове на влияние в международните отношения.

Дипломатът предупреди и за т.нар. "капан на Тукидид" - риск от конфликт, когато възходът на една велика сила застрашава позициите на друга.

Вълчев коментира и промяната в европейската позиция спрямо Русия. Според него европейските лидери постепенно осъзнават необходимостта от преки разговори с Москва за прекратяване на войната в Украйна.

"Преди две години Европа каза: никакви разговори с Руската федерация, никакви разговори с Путин, те ще бъдат изолирани", припомни той, като посочи, че днес все повече европейски политици говорят за необходимостта от дипломатически компромиси.

Бившият генерален консул обърна внимание и на действията на Доналд Тръмп, който преди срещата в Китай е изпратил свои представители в Берлин, а след разговорите със Си и Путин е информирал европейските лидери за обсъдените теми.

По отношение на Близкия изток Вълчев допусна, че евентуални нови американски военни действия срещу Иран могат да бъдат отложени за 2027 г. Той свърза тази възможност с вътрешнополитическия натиск върху Тръмп и предстоящите бюджетни решения в САЩ.

Според дипломата срещата в Шънджън не е еднократен дипломатически акт, а част от по-дълъг процес на пренареждане на отношенията между световните сили.