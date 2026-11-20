Хиляди младежи днес излязоха на протести в цяла Германия с искания за повече средства за образование, по-решителни действия срещу климатичните промени, както и по-достъпни жилища, предаде ДПА.

Много млади хора се включиха в демонстрация в Берлин, както и в шествие във Франкфурт на Майн срещу задължителната военна служба.

Протести срещу задължителното призоваване в армията имаше също в Кьолн, Бремен и Хамбург.

В момента военната служба в Германия не е задължителна, но правителството предупреди, че може да възстанови задължителното призоваване, ако новият закон, влязъл в сила в началото на годината, не доведе до увеличаване на числеността на въоръжените сили, предава БТА.

Младежкото протестно движение в Германия, получило тласък от подобни демонстрации във Франция, обаче остава разединено.

Нова инициатива под името "Поколението Z поема инициативата" (Gen Z Takes Charge) организира първите мащабни протести преди около три седмици. Други групи обаче предпочетоха да провеждат самостоятелни демонстрации заради твърде разнородните искания на инициативата и обвиненията, че организацията ѝ е хаотична.

"Поколението Z поема инициативата" настоява за повече средства за училищата, подкрепа за хората със зависимости и достъп до психотерапия, по-достъпни разходи за живот, противопоставяне на задължителната военна служба и последователни мерки срещу климатичните промени.

За отделна демонстрация, организирана днес следобед от Федералната конференция на учениците пред Бранденбургската врата в Берлин, са се регистрирали около 5000 души.

Организацията заяви, че иска да съсредоточи исканията си върху подобряването на образованието, включително обновяване на училищните сгради, засилване на социалната работа в училищата, облекчаване на натоварването на учителите и включване на мерките срещу климатичните промени в учебните програми.

Демонстрацията се подкрепя от Федералния съвет на родителите, синдикати и екологични организации.

Младежките протести преди три седмици, в които участваха десетки хиляди души, бяха съпроводени от безредици в някои градове. За да предотвратят повторение на подобни прояви, властите разположиха днес около 2000 полицаи във Франкфурт на Майн.

Някои магазини в Хамбург, Бремен и Кьолн покриха витрините си с предпазни плоскости заради опасения от вандалски прояви.

Инициативата "Поколението Z поема инициативата" се разграничи от всички форми на насилие.