Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети утре Полша, съобщи премиерът Доналд Туск, цитиран от Полската агенция по печата (ПАП).

Властите посочиха, че в Полша са паднали две руски ракети и един дрон. Туск намекна, че вероятно става въпрос за преднамерена провокация, предава БТА.

Рюте осъди "грубите нарушения" на полското въздушно пространство, както и "атаките на Русия и войната, която тя води".

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази "солидарност" с Полша.

Нарушаването на полското въздушно пространство е "напълно неприемливо", каза на свой ред британският премиер Анди Бърнам, цитиран от Ройтерс.