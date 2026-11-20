Рюте утре ще посети Полша
Рюте осъди "грубите нарушения" на полското въздушно пространство
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети утре Полша, съобщи премиерът Доналд Туск, цитиран от Полската агенция по печата (ПАП).
Властите посочиха, че в Полша са паднали две руски ракети и един дрон. Туск намекна, че вероятно става въпрос за преднамерена провокация, предава БТА.
Рюте осъди "грубите нарушения" на полското въздушно пространство, както и "атаките на Русия и войната, която тя води".
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази "солидарност" с Полша.
Нарушаването на полското въздушно пространство е "напълно неприемливо", каза на свой ред британският премиер Анди Бърнам, цитиран от Ройтерс.