Карлос Алкарас записа трета поредна двусетова победа на финалния за годината турнир по тенис в Торино. Носителят на 7 титли от Големия шлем нямаше проблеми срещу дебютанта Флавио Коболи и му даде само пет гейма - 6:4, 6:1. Дубоят приключи само за 1 час и 5 минути игра на корта.

Александър Зверев с трета поредна победа в Торино

По този начин световният №2 спечели убедително своята група, в която надигра още Франсис Тиафо и Даниил Медведев. Победата е 12-а поредна за Алкарас след титлите във Виена и на Мастърса в Париж. Испанецът ще играе на полуфиналите в Торино срещу Бен Шелтън, който победи преди няколко дни в спор за титлата във френската столица.

„Голямото предизвикателство в съвременния тенис вече не е на корта, а извън него. Трябва да си готов физически за следващия мач", заяви Алкарас след победата над Коболи. Испнският тенисист игра с превързано бедро, след като се оплака от травма след мача с Медведев. Алкарас пропусна няколко месеца от сезона, възстановявайки се от контузия в китката. Заради това той не игра на „Ролан Гарос" и „Уимбълдън".