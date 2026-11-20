Иван Калибацев беше избран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му, издигната от "Прогресивна България", получи 226 гласа "за", 12 "против" и нито един "въздържал се".

Иван Георгиев Калибацев е дългогодишен магистрат, завършил право в Югозападния университет "Неофит Рилски". Започва кариерата си като младши съдия, а през 2005 г. е назначен за съдия в Районния съд в Пловдив, където разглежда наказателни дела.

Между 2009 и 2013 г. е председател на Районния съд в Асеновград. През 2013 г. оглавява Районния съд в Пловдив, като през 2018 г. е избран за втори мандат. Ръководи съда до 2023 г., след което продължава да работи като съдия.

През 2022 г. Калибацев се кандидатира за член на ВСС от съдийската квота, но не получава необходимата подкрепа. През 2026 г. участва и в процедурата за избор на председател на Окръжния съд в Пловдив.

При изслушването си в парламентарната правна комисия на 5 ноември 2026 г. Калибацев заяви, че съдебната власт трябва да се прочисти отвътре. Той настоя за промени в начина на подбор на административните ръководители, включително предварително проучване на кандидатите и оценка на управленските им умения.

Калибацев постави акцент и върху необходимостта от по-голяма отчетност в съдебната система. Според него участието на главния прокурор във ВСС създава сериозен проблем, въпреки че правомощията на обвинител номер едно вече са ограничени.