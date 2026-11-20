Европейският съюз подготвя нови ограничения за руските спортисти, които могат да бъдат включени в следващия пакет от санкции срещу Русия. Брюксел обмисля въвеждането на визова забрана, която да попречи на представители на страната да влизат на територията на държавите членки и да участват в международни състезания на Стария континент.

Пета държава затвори границите си за руските спортисти

Темата беше сред основните акценти на разговорите между европейските външни министри. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас потвърди, че министрите са подкрепили затягането на визовите ограничения и недопускането на руски спортисти до състезания на европейска територия.

„Днес министрите категорично призоваха за затягане на визовата политика и предотвратяване на участието на руски спортисти в спортни събития, провеждани в Европейския съюз“, заяви Калас.

Полският премиер Доналд Туск обяви, че в подготвяния 22-ри пакет от санкции срещу Русия се обсъжда и забрана за издаване на визи на руски спортисти. Инициативата е предложена от скандинавски държави, а ако бъде приета, последствията могат да бъдат много по-сериозни от досегашните ограничения.

„Не съм упълномощен да разкривам подробности, но сме убедени, че санкциите трябва да бъдат засилени сега (бел. ред. - до края на годината), тъй като това би могло ефективно да попречи на Русия да ескалира агресивните си действия. И да, проектът включва и предложение относно забрана за визи за руски спортисти“, заяви Туск, цитиран от полските медии.

Идеята е част от по-широкия опит на Европа да ограничи завръщането на руските спортисти в международния спорт под национален флаг. Тя идва на фона на последните решения на Международния олимпийски комитет и международните федерации за постепенно облекчаване на ограниченията срещу представители на Русия и Беларус.

Очаква се новият пакет да бъде 22-рият санкционен пакет на ЕС срещу Москва от началото на пълномащабната инвазия в Украйна. Сред обсъжданите мерки са още ограничения срещу руски банки, криптовалутни платформи и кораби от т.нар. сенчест флот.

Важно е да се отбележи, че визовата забрана за спортистите все още не е окончателно приета. Предстои Европейската комисия да представи предложението си, а страните членки да вземат решение за неговото одобрение.