Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Скандалът в хокея на лед се разсраства, обявиха бойкот срещу Русия

Скандалът в хокея на лед се разсраства, обявиха бойкот срещу Русия
БТА

С позиция излязоха федерациите на Дания, Швеция, Норвегия, Латвия и Чехия

Скандалът в международния хокей се разраства, след като куп отбори отказаха да играят срещу Русия на предстоящото световно първенство. Руският национален отбор получи зелена светлина от Спортния арбитраж в Лозана и бе върнат на спортната карата за първи път от началото на войната в Украйна през 2022 година.

Финландия настръхна срещу участието на Русия на световното по хокей

Това отвори вратите на руснаците към участие на световното в Германия през месец май, което определено не се хареса на доста от водещите сили в този спорт. Още вчера финландците заявиха, че ще направят всичко възможно да променят това решение, а днес вече още няколко отбор категорично отказват да излязат на леда срещу Русия.

С позиция излязоха федерациите на Дания, Швеция, Норвегия, Латвия и Чехия, които категорично обявиха, че техните отбори няма да играят срещу Русия. Към общия хор се включи и най-голямата сила в този спорт - Канада.

Канадците също не мислят да играят срещу Русия при евентуална среща на световното, а от федерацията обявиха, че руският и беларуският национален тим за младежи не са добре дошли по време на първенството в страната. 

 

Още по темата

Знаменит обрат в хокея: От 0:4 до 4:4 за 2 минути и 5 секунди (ВИДЕО)

Знаменит обрат в хокея: От 0:4 до 4:4 за 2 минути и 5 секунди (ВИДЕО)

Хокейна звезда от САЩ ще прави бира в Русия

Хокейна звезда от САЩ ще прави бира в Русия

Финландия е новият световен шампион по хокей

Финландия е новият световен шампион по хокей

Историческа победа за норвежкия хокей

Историческа победа за норвежкия хокей

Хокейна звезда се появи в предизборен клип на партията на Путин

Хокейна звезда се появи в предизборен клип на партията на Путин

1000 гола в НХЛ: Овечкин влезе в историята на хокея

1000 гола в НХЛ: Овечкин влезе в историята на хокея

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

Водещи

Оставиха в ареста 56-годишен мъж за палеж на автомобил в Гълъбово

Оставиха в ареста 56-годишен мъж за палеж на автомобил в Гълъбово

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

  • Преди 4 минути
Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

  • Преди 11 минути
Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

  • Преди 18 минути
Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

  • Преди 19 минути
ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

  • Преди 24 минути
Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

  • Преди 24 минути
Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

  • Преди 26 минути
Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

  • Преди 29 минути
Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

  • Преди 36 минути
По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

  • Преди 37 минути
Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

  • Преди 37 минути
Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

  • Преди 38 минути