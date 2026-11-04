Скандалът в хокея на лед се разсраства, обявиха бойкот срещу Русия

Скандалът в международния хокей се разраства, след като куп отбори отказаха да играят срещу Русия на предстоящото световно първенство. Руският национален отбор получи зелена светлина от Спортния арбитраж в Лозана и бе върнат на спортната карата за първи път от началото на войната в Украйна през 2022 година.

Финландия настръхна срещу участието на Русия на световното по хокей

Това отвори вратите на руснаците към участие на световното в Германия през месец май, което определено не се хареса на доста от водещите сили в този спорт. Още вчера финландците заявиха, че ще направят всичко възможно да променят това решение, а днес вече още няколко отбор категорично отказват да излязат на леда срещу Русия.

С позиция излязоха федерациите на Дания, Швеция, Норвегия, Латвия и Чехия, които категорично обявиха, че техните отбори няма да играят срещу Русия. Към общия хор се включи и най-голямата сила в този спорт - Канада.

Канадците също не мислят да играят срещу Русия при евентуална среща на световното, а от федерацията обявиха, че руският и беларуският национален тим за младежи не са добре дошли по време на първенството в страната.