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Финландия настръхна срещу участието на Русия на световното по хокей

Финландия настръхна срещу участието на Русия на световното по хокей
БТА

Няма да играем срещу тях, докато продължава войната в Украйна, написаха от местната федерация

Русия лека-полека си проправя път обратно към международните спортни турнири, а това неизбежно ще доведе до напрежение и възможен конфликт. Финландия се обяви твърдо срещу завръщането на „Сборная" на световното първенство по хокей на лед догодина. „Суоми" са настоящият шампион, след като победиха домакина Швейцария с 1:0 след продължения през месец май 2026 г.

Украйна обжалва връщането на Русия в спорта

Националите на Русия получиха зелена светлина от Спортния арбитражен съд в Лозана преди няколко дни. Отборите на страната бяха санкционирани след началото на войната в Украйна през февруари 2022-а, но през юли тази година МОК вдигна забраната си за участие на руски спортисти, след което се стигна и до руската жалба в Арбитражния съд.

Финландците съобщиха, че вече са се свързали с Международната федерация по хокей на лед (IIHF), както и със свои колеги от други страни, за да обсъдят случващото се, както и вариантите за съвместни действия срещу това решение.

„Целта ни е да съберем подкрепа от възможно най-много страни и да заявим на IIHF, че никой от нас няма да играе срещу Русия, докато войната в Украйна продължава. Нашата позиция е ясна. Финландия няма да играе срещу Русия до приключването на военните действия в Украйна", гласи позицията, подписана от Хейки Хиетанен - президент на финландската централа.

Мондиал 2026 трябва да се проведе от 13 до 30 май в германските градове Дюселдорф, Манхайм и Гелзенкирехн.

 

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