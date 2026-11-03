Онкоболни пациенти останаха без жизненоважно лекарство заради забавени доставки

Пациенти с рак на простатата изпитват сериозни затруднения да се снабдят с необходим за лечението им медикамент, който липсва в аптечната мрежа от близо два месеца. Става въпрос за лекарствения продукт „Лутрат Депо“ с активно вещество леупрорелин, който се прилага чрез инжекция веднъж на три месеца, съобщава NOVA.

Заради забавени доставки от септември насам наличните количества постепенно са изчерпани. Това създава риск от прекъсване на терапията за пациенти, при които вече е настъпил моментът за поставяне на следващата доза.

„Трябваше да я търсим по аптеките и да намерим къде е останала бройка. Навсякъде казват, че се очаква, но никой не знае кога. Ежедневно ходим да питаме, а на места ни казват, че до Коледа може би няма да го има. Това е плашещото“, разказва Нора Славова, чийто близък се лекува от онкологичното заболяване.

По думите ѝ осигуряването на медикамент от друга държава, например Гърция, също е затруднено заради изискванията за местен медицински протокол.

От компанията за търговия на едро „Фьоникс Фарма“ потвърждават недостига, като уточняват, че не разполагат с официална информация за точната дата на възстановяване на доставките.

От Министерството на здравеопазването обясняват, че производителят е уведомил институциите за удължаване на временното преустановяване на продажбите до 1 декември. Причината са производствени затруднения, заради които планираната за средата на септември доставка не е осъществена.

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) очаква редовните доставки да бъдат възстановени в началото на декември.

„Продажбите ще бъдат преустановени до края на месец ноември, а от месец декември стартират регулярни доставки в размер около 18 000 опаковки, което следва да задоволи потреблението в страната, но също така и да създаде буферни количества“, заявява изпълнителният директор на ИАЛ магистър-фармацевт Богдан Кирилов.

По думите му при необходимост се разглежда и възможността за преразпределяне на количества от други държави членки на Европейския съюз.

Междувременно от ИАЛ и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти посочват, че в Позитивния лекарствен списък са включени терапевтични алтернативи на липсващия медикамент. Те вече се разпределят от централния склад към регионалните аптечни мрежи.

Замяната на лечението обаче може да бъде извършена единствено по преценка на лекуващия лекар. Специалистите подчертават, че терапията при онкологичните заболявания е индивидуална и изборът на алтернативен медикамент зависи от конкретното състояние на пациента.