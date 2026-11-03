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За пръв път от три десетилетия: Смъртен случай на дете след заразяване с морбили в Ню Йорк

За пръв път от три десетилетия: Смъртен случай на дете след заразяване с морбили в Ню Йорк
Pixabay

Здравните власти предупреждават за нарастващ риск от нови огнища на заразата

Дете е починало от морбили в северната част на американския щат Ню Йорк. Това е първият смъртен случай от заболяването в щата за последните три десетилетия, съобщиха местните власти в понеделник, цитирани от Асошиейтед прес.

Трагедията е станала в окръг Люис, на около 150 километра северно от град Сиракюз. За смъртта на детето съобщи губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хоукъл.

Случаят засилва притесненията на здравните власти заради спада в имунизационното покритие в САЩ и нарастващия риск от нови огнища на силно заразното заболяване.

Морбили отново се разпространява в САЩ

През 2000 г. страната обяви, че е прекъснала местното разпространение на морбили. Постигнатият резултат беше възможен благодарение на високия процент ваксинирани.

През последните години обаче имунизационното покритие постепенно намалява и вече е под 95% – нивото, необходимо за осигуряване на колективна защита и ограничаване на разпространението на вируса.

Губернаторът Кати Хоукъл определи смъртта на детето като тежко напомняне за опасностите от заболявания, които могат да бъдат предотвратени чрез ваксинация. Тя отправи и критики към действията на федералните власти по отношение на общественото здраве.

Нараства броят на смъртните случаи

Според данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) от началото на годината са потвърдени три смъртни случая, свързани с морбили, в САЩ.

Информацията от здравните власти на отделните щати обаче сочи по-висок брой. В Пенсилвания например са регистрирани пет смъртни случая през тази година, като се проверява и възможността за още един.

Ню Йорк въведе извънредни мерки

В началото на октомври губернаторът Кати Хоукъл обяви извънредно положение заради регистрирани случаи на морбили в съседни щати и селски райони на Ню Йорк.

Със заповедта бяха разширени възможностите за поставяне на ваксини срещу заболяването. Право да извършват имунизации получиха не само лекарите, но и парамедици, акушерки и други медицински специалисти.

На медицинските сестри беше дадена и възможност да назначават изследвания за установяване на морбили – правомощие, което преди това беше запазено за лекарите.

Предприетите действия имат за цел да улеснят достъпа до ваксинация и диагностика и да ограничат по-нататъшното разпространение на вируса.

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