Над 1000 случая на морбили в Пенсилвания, Ню Йорк обяви извънредно положение

Здравните власти в Пенсилвания отчетоха мрачен рекорд, след като случаите на морбили в щата надхвърлиха 1000 души от началото на годината. Според информация на Асошиейтед прес това е най-мащабният взрив на заразата в този регион от над три десетилетия насам.

Ситуацията в Пенсилвания е част от по-широка криза в САЩ, които в момента преживяват най-тежката вълна на морбили от 1991 година. По данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в страната вече са регистрирани близо 3900 случая. Нараства и смъртността - през изминалите две години са констатирани осем смъртни случая, свързани с болестта. Тази цифра надвишава общия брой на починалите от морбили в Америка за предходните 30 години.

През последната година и половина големи огнища бяха открити в редица щати, сред които Тексас, Юта и Южна Каролина (където бяха преброени 997 заразени). Настоящата криза в Пенсилвания е започнала през април в район на запад от Филаделфия. Към момента там има 1004 случая, като 198 души са приети в болница, а петима са починали. Медицинските експерти са категорични, че основната причина за тези епидемии са ниските нива на ваксинация сред населението.

Заради усложнената обстановка в съседните региони и в някои от по-малките населени места, губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл обяви извънредно положение. В нейния щат болните вече са над 100. С издадената от нея изпълнителна заповед се разширява списъкът от медицински специалисти, които имат право да имунизират - в него вече влизат акушерки и фелдшери, а на медицинските сестри се разрешава съвместно с лекарите да назначават необходимите изследвания.