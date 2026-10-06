Новини
Търси
Подкаст
Здраве

Над 1000 случая на морбили в Пенсилвания, Ню Йорк обяви извънредно положение

Над 1000 случая на морбили в Пенсилвания, Ню Йорк обяви извънредно положение
АП/БТА

През последната година и половина големи огнища бяха открити в редица щати, сред които Тексас, Юта и Южна Каролина

Здравните власти в Пенсилвания отчетоха мрачен рекорд, след като случаите на морбили в щата надхвърлиха 1000 души от началото на годината. Според информация на Асошиейтед прес това е най-мащабният взрив на заразата в този регион от над три десетилетия насам.

Ситуацията в Пенсилвания е част от по-широка криза в САЩ, които в момента преживяват най-тежката вълна на морбили от 1991 година. По данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в страната вече са регистрирани близо 3900 случая. Нараства и смъртността - през изминалите две години са констатирани осем смъртни случая, свързани с болестта. Тази цифра надвишава общия брой на починалите от морбили в Америка за предходните 30 години.

През последната година и половина големи огнища бяха открити в редица щати, сред които Тексас, Юта и Южна Каролина (където бяха преброени 997 заразени). Настоящата криза в Пенсилвания е започнала през април в район на запад от Филаделфия. Към момента там има 1004 случая, като 198 души са приети в болница, а петима са починали. Медицинските експерти са категорични, че основната причина за тези епидемии са ниските нива на ваксинация сред населението.

Заради усложнената обстановка в съседните региони и в някои от по-малките населени места, губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл обяви извънредно положение. В нейния щат болните вече са над 100. С издадената от нея изпълнителна заповед се разширява списъкът от медицински специалисти, които имат право да имунизират - в него вече влизат акушерки и фелдшери, а на медицинските сестри се разрешава съвместно с лекарите да назначават необходимите изследвания.

Още по темата

Вирусолог: Настоящите случаи на морбили не трябва да бъдат подценявани

Вирусолог: Настоящите случаи на морбили не трябва да бъдат подценявани

Епидемиолог: Лекари отлагат ваксината срещу морбили

Епидемиолог: Лекари отлагат ваксината срещу морбили

Експерт: При под 90% имунизации съществува предпоставка за епидемия от морбили

Експерт: При под 90% имунизации съществува предпоставка за епидемия от морбили

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

Ива Христова: Предишна имунизация ни дава базисна защита срещу грипа

Ива Христова: Предишна имунизация ни дава базисна защита срещу грипа

Проф. Аргирова: Забавянето на ваксините може да увеличи грипа

Проф. Аргирова: Забавянето на ваксините може да увеличи грипа

Д-р Стефан Константинов: Защо още ползваме недоразумението "клинична пътека"

Д-р Стефан Константинов: Защо още ползваме недоразумението "клинична пътека"

Втори грипен вирус за сезона у нас

Втори грипен вирус за сезона у нас

СЗО поиска спешна информация от Русия заради съмнения за чума в Сибир

СЗО поиска спешна информация от Русия заради съмнения за чума в Сибир

Водещи

Хамид Хамид: Достигат ни слухове за чудовищни индексации през премиерските съветници

Хамид Хамид: Достигат ни слухове за чудовищни индексации през премиерските съветници

Поредица от пожари в Троянско: Огънят засегна още два имота

Поредица от пожари в Троянско: Огънят засегна още два имота

  • Преди 2 минути
Венсан Компани постави голямата цел пред Байерн: Трябва да спечелим Шампионската лига

Венсан Компани постави голямата цел пред Байерн: Трябва да спечелим Шампионската лига

  • Преди 5 минути
Белград въвежда нов туристически данък

Белград въвежда нов туристически данък

  • Преди 8 минути
„Галъп“: Йотова води с над 20%, Гюров е втори, Костадинов - трети

„Галъп“: Йотова води с над 20%, Гюров е втори, Костадинов - трети

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

  • Преди 16 минути
Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

  • Преди 16 минути
Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

  • Преди 17 минути
Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 24 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 30 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски