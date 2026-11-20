От 1 декември започва периодът, в който здравноосигурените могат да сменят личния си лекар. Възможността за избор на нов общопрактикуващ лекар ще бъде отворена до 31 декември, напомнят от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Смяната на личния лекар може да се извършва два пъти годишно – през юни и декември. За целта пациентът трябва да избере нов общопрактикуващ лекар, който има договор с НЗОК, и да попълни регистрационна форма за постоянен избор.

Формулярът може да бъде закупен от книжарница за специализирана медицинска документация или да бъде изтеглен безплатно от интернет страницата на Здравната каса. След попълването му пациентът трябва да го представи на новоизбрания лекар заедно със здравноосигурителната си книжка. Ако няма такава, се представя третият екземпляр от регистрационната форма.

Здравноосигурените имат възможност да сменят личния си лекар и по електронен път чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. За това е необходим електронен подпис. Услугата е достъпна в раздел „Е-услуги“, чрез менюто „Избор на личен лекар“.

Преди да направят избора си, пациентите могат да потърсят информация за общопрактикуващите лекари с договор с НЗОК в съответното населено място. Справката е достъпна на интернет страницата на Здравната каса.

Не е задължително новият личен лекар да бъде в населеното място по постоянен адрес.

Пациентът може да избере общопрактикуващ лекар в друго населено място, но е добре да прецени дали ще може да ползва услугите му при необходимост.

Изборът на общопрактикуващ лекар е право на здравноосигуреното лице. Ако избраният лекар откаже да извърши регистрацията, пациентът може да потърси съдействие от съответната районна здравноосигурителна каса.

Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната на своя общопрактикуващ лекар предходния лекар, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

В определени случаи изборът на нов общопрактикуващ лекар може да бъде направен и извън регламентираните периоди през юни и декември. Това е възможно при промяна на настоящия адрес на пациента, при прекратяване на договора на досегашния лекар с НЗОК или когато е установена трайна невъзможност той да оказва медицинска помощ.

При временно пребиваване в друго населено място за период от един до пет месеца здравноосигурените могат да направят и временен избор на личен лекар. След изтичането на този срок те автоматично се връщат към постоянния си общопрактикуващ лекар.

Важно е да се знае, че смяната на личния лекар не води до загуба на здравното досие или на информацията за извършените до момента прегледи и изследвания. Данните за здравноосигуреното лице се съхраняват в системата и остават достъпни съгласно установения ред.

Ако имате допълнителни въпроси относно смяната на личния Ви лекар, може да се обърнете към НЗОК, като позвъните на телефонния номер за въпроси от гражданите 0800 14 800.