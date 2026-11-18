Повече средства за здравеопазване през 2027 г., но ще доведат ли те до по-добро лечение и по-добри резултати за пациентите? Темата коментира пред БНТ членът на Надзорния съвет на НЗОК д-р Иван Кокалов. Според него увеличението на бюджета не е резултат от целенасочена политика, а от ръста на доходите и осигурителните плащания.

Той запита дали е необходимо в определени региони - големите градоведа има болница през километър, а в малките населени места да няма дори лекар. "Има нископлатени и скъпоструващи клинични пътеки. Когато влезете при лекар, той ви гледа по-скоро като портфейл, не как да ви лекува. Това системата го направи, не самите лекари", заяви д-р Кокалов.

"Тези допълнителни средства няма да могат да стигнат. Надявам се, но това ще бъде напрегнат бюджет", предупреди той.

По думите му основният проблем не е само недостигът на средства, а липсата на дълго отлагани реформи в начина на финансиране на системата.

"Трябва някой да седне и да направи сметка – необходими ли са и трябва ли да бъдат 340 болници на 6 милиона население. Това е реформа", коментира той.

Според него сегашният модел насърчава свръххоспитализации и създава предпоставки за злоупотреби. Той отново настоя за промяна във финансирането на болничната и извънболничната помощ, както и за по-сериозен контрол върху разходването на публичния ресурс. Сред тревогите, очертани от представителя на НЗОК, е и недостигът на медицински кадри.

"Основният проблем на здравеопазването не са само парите. На първо място бих казал липсата на кадри", подчерта той.

По отношение на предложенията за по-високи възнаграждения за специализантите, Кокалов предупреди, че не бива да се задълбочават различията между отделните групи медицински специалисти и настоя за цялостен подход към доходите в сектора.

По темата за здравните вноски д-р Коколов смята, че разширяването на пакетите от дейности, новите терапии и лекарства увеличават натиска върху бюджета на касата:

"Няма да може да останем с тези 8 процента", заяви той по повод размера на здравноосигурителната вноска, като подчерта, че подобно решение е политически въпрос.

В същото време той отбеляза, че българските пациенти продължават да плащат значителна част от лечението си от собствения джоб, тъй като системата не разполага с достатъчно ресурс да покрива всички потребности.

За спешната помощ в бюджета са предвидени средства за нови линейки и хеликоптерни площадки. По думите на д-р Кокалов обаче, инфраструктурата сама по себе си не е достатъчна:

"Тези хеликоптери и тези площадки трябва да се обслужват от персонал", предупреди той.

Експертът отправи и предупреждение, че при евентуална голяма епидемия или пандемия финансовата устойчивост на системата може да бъде поставена под сериозно изпитание.

"Този бюджет нищо не променя. Промените са малко", каза д-р Кокалов.