За 3 години България може да излезе от процедурата по свръхдефицит. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред НОВА.

По думите му бюджетът за 2027 г. се опитва да направи невъзможното – едновременно да намаляваме разходите, дефицита и новия дълг и в същото време да увеличаваме плащанията към семействата, младите хора, лекари, пенсионери и учители.

"Затова казваме, че бюджетът е социален в условията на огромен натиск за намаляване на разходите – както от Европейската комисия, така и от части от опозицията", каза Пеканов.

Вицепремиерът бе категоричен, че няма плащания в бюджета, които не могат да бъдат обяснени.

По отношение на парите за общините Пеканов коментира, че кабинетът не е заявявал, че ще бъдат спрени всички общински проекти и че няма да има пари за тях.

Пеканов цитира изследване на Международния валутен фонд - средностатистически, когато влезеш в процедура по свръхдефицит или трябва да намаляваш разходите, за три години страните обикновено намаляват дефицита с 3 процентни пункта.

„Това е, което виждаме и в нашата прогноза”, каза още той.

Във връзка с бюджетния дефицит за 2028 г., който беше прогнозиран от Европейската комисия, Пеканов подчерта, че Комисията иска страната ни да предприеме мерки за ограничаването му. Такива мерки още не са взети, но страната ни е поела ангажимент да излезем от процедурата по свръдефицит за срок от три години.

По отношение на дефицита за тази година прогнозата на кабинета е била за 5,7%, но сме успели да приключим на 5%, беше категоричен той.

Пеканов изтъкна, че за три години страната ни може да излезе от процедурата по свръхдефицит.

Вицепремиерът отговори на въпроса дали наложените глоби върху една от хранителните вериги може да окаже негативно влияние върху инвестициите. Според него такъв риск няма, дори напротив, водят се разговори за още инвестиции.

„Правителството не води война с веригите. КЗК е независим орган, който води такава процедура от две години. Но ние не сме се намесвали”, каза още Пеканов.

Пеканов коментира още кредитния рейтинг на страната, като заяви, че той не е понижен. Понижени са някои параметри на прогнозата.

„Ние работим за нови инвестиции, за тази година вървят добре, икономиката също върви добре. Ако прочетем анализа на Standard and poor, там пише обратното на това, което Денков и Асен Василев казват за риск от рецесия, а именно, че има прегряване – ниска безработица, в същото време продължава да се прави социална политика. Анализът казва, че няма да има проблем, ако се охлади икономиката”, обясни още вицепремиерът.

Той каза още, че търговското салдо е негативно, затова освен инвестиции, трябва да има и конкурентно българско производство, за да може да изнасяме в чужбина продукти, произведени у нас, и да намаляваме дисбаланса.