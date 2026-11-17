Съединените щати разрешиха продажбата на българския и румънския бизнес на сръбската петролна компания "Нафтена индустрия на Сърбия" (НИС), която управлява бензиностанциите "Газпром" у нас. Решението е взето чрез специален лиценз на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското Министерство на финансите.

Разрешението обхваща продажбата на българското дружество NIS Petrol EOOD на "Уни Енерджи", както и на румънското NIS Petrol SRL на компанията Argenta S.R.L., съобщават сръбските медии "Инсайдер" и агенция Бета.

Въпреки разрешението НИС няма да може свободно да използва средствата от продажбите. Всички приходи трябва да бъдат преведени по блокирана лихвоносна сметка в американска финансова институция.

Парите няма да могат да бъдат прехвърляни към санкционирани лица или сметки в Русия без допълнително разрешение от американските власти.

Лицензът е валиден до 31 май 2027 г. и не означава отмяна на санкциите срещу сръбската компания.

В България НИС управлява мрежа от 22 бензиностанции под марката "Газпром". Намерението за продажбата им стана известно през 2025 г., а Комисията за защита на конкуренцията образува производство за планираното придобиване.

Потенциалният купувач "Уни Енерджи" се занимава с търговия на горива и е акционер в "Авиа България".

Причината за изтеглянето на НИС от българския и румънския пазар са американските санкции, наложени през януари 2025 г. заради руското участие в собствеността на компанията.

"Газпром" и "Газпромнефт" притежават общо 56,15% от капитала на НИС.

С решението на OFAC се отваря възможност за приключване на продажбите, но финансовите ограничения върху получените средства остават в сила.