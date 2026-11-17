Общините в България може да бъдат принудени да увеличат местните такси или да съкратят до половината от персонала в местните дейности през 2027 г. За това предупредиха от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) заради предвиденото намаление на средствата за персонал и капиталови разходи.

По време на заседание на парламентарната бюджетна комисия изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева изрази сериозни притеснения относно възможността общините да продължат да предоставят публични услуги в досегашния им обем.

"За нас това означава, ако искаме да предоставяме публични услуги в същия обем – благоустрояване най-вече, или ще вдигнем цените на услугите и таксите, или ще съкратим наполовина персонала в местните дейности", заяви Георгиева, цитирана от БНР.

Според нея това са двата възможни пътя пред кметовете през 2027 г., ако заложените в бюджета средства останат недостатъчни за поддържането на местните дейности.

Предупреждението идва на фона на обсъжданията на Бюджет 2027 и предвидените ограничения на публичните разходи.