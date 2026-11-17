Председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков отправи остри критики към премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова заради поредните инциденти с търговски кораби в Черно море. В публикация във Facebook той поиска обяснение кога ще настъпи обещаваният мир и кога корабоплаването в българската изключителна икономическа зона отново ще бъде безопасно.

"Очакваме обяснение от премиера Румен Радев кога и как точно ще дойде мирът, а търговските кораби отново ще плават спокойно в нашата черноморска икономическа зона", написа Денков.

Според него политиката на управляващите спрямо Москва е допринесла за приближаването на военните действия до българското крайбрежие.

"Миротворческите" усилия на Радев и Йотова, с които подлъгаха стотици хиляди българи на изборите, дават резултати. Не каквито обещаваха", коментира бившият премиер.

Той обвини управляващите, че с позициите си окуражават руския президент Владимир Путин, вместо да защитават достатъчно категорично българските интереси.

Повод за реакцията са два поредни инцидента с търговски кораби в Черно море. На 17 ноември газовозът GAS HUSKY потъна на около 50 морски мили източно от Бяла. Всички 19 членове на екипажа бяха спасени. Ден по-рано бедства и товарният кораб BETUL 8. Причините за инцидентите се изясняват.

Денков поиска и обяснение от президента Илияна Йотова дали подкрепата ѝ за резолюцията на Международната организация на Франкофонията, в която Русия е определена като военен агресор, означава промяна в позицията на управляващите за постигането на мир в Украйна.

Документът потвърждава подкрепата за териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници.