Николай Денков: Оправданието за "повредения камион" е една от очевидните лъжи на правителството

Оправданието на правителството, че Бюджет 2027 прилича на "камион с отказали спирачки", е една от няколкото очевидни лъжи на управляващите. Това заяви бившият министър-председател Николай Денков от "Продължаваме промяната" пред bTV.

Изказването му е в отговор на премиера Румен Радев, който при представянето на проектобюджета сравни състоянието на държавните финанси с тежък камион с отказали спирачки, който се движи към пропаст.

"Само преди няколко месеца ни се обясняваше, че истинският първи бюджет на това правителство ще бъде през 2027 г. Така че няма какво да се оправдават вече. Пилотът, Гълъб Донев – те са тези, които държат кормилото и те имат възможност да натиснат спирачките", заяви Денков.

Според него управляващите трябва да поемат отговорност за финансовата политика, вместо да обвиняват предишните кабинети.

Денков предупреди за бързо увеличаване на държавния дълг, като заяви, че според бюджетните прогнози съотношението му към брутния вътрешен продукт може да достигне 37% през следващите две години.

"Това е грешна посока. През 2026 г. се опитаха да повторят същото и тяхното правителство падна", коментира той.

Бившият премиер защити финансовата политика на предишните управления, в които е участвал, като посочи, че до 2024 г. бюджетният дефицит е бил под 3%, а държавният дълг спрямо БВП е оставал относително стабилен.

"Четири години поддържахме това със същия камион", подчерта Денков.

Той отправи критики и за липсата на антикризисни мерки на фона на високите енергийни разходи.

По думите му през 2021 и 2022 г. държавата е предприела действия за ограничаване на последствията от енергийната криза, включително компенсации за бизнеса заради скъпия ток.

"След няколко дни малките и средни фирми, като си получат сметките за ток, ще видят, че не могат да изкарат зимата. Тук въпросът към управляващите е те могат ли да помогнат на тези фирми да преживеят", заяви Николай Денков.

От "Продължаваме промяната" настояват правителството да представи конкретни мерки за ограничаване на задлъжняването и подкрепа на предприятията през зимните месеци.