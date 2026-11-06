Николай Денков: Бюджетът е техен, камионът те го управляват и накъде отива зависи от тях

"Това е техният бюджет, камионът те го управляват и накъде отива зависи от тях. През 2024 г. оствихме държавата с дълг към БВП 24%. Сега е над 30% и това е тяхно постижение от тази и от следващата година, която предлагат. Заемите, които ще вземат, са по-високи от тези, които ние взехме". Това заяви председателят на ПГ на ПП Николай Денков пред БНТ.

Това, което правителството дава за наука, е по-малко, отколкото ние бяхме дали, каза Денков. Според него броят на пенсионерите, чиито доходи са под нивото на бедност, ще се увеличи.

Той защити бюджетите, които са били по време на управлението на ПП-ДБ, защото е било времето след КОВИД.

"Този взрив на разходите е в управлението на Желязков. От 2021 до 2024 г. управляваха служебните правителства на Румен Радев. Аз съм управлявал само 7 месеца", каза бившият премиер.

Според него Законът за българския език е "изкючително глупав закон. От този закон в този му вид няма нужда", каза Денков.

За политическото бъдеще на Андрей Гюров, той каза - ние сме в центъра, не сме в дясната част, може да се комбинираме с партиите от десния спектър. Трябва да видим какво иска да направи г-н Гюров. Имаме различие с ДБ за баланса в инвестиции в хора и в публичните средства, каза Денков.